Blake Shelton e ka turpëruar të dashurën e tij, Gwen Stefani.

Në një koncert në Oklahoma gjatë natës së premte, këngëtari i muzikës country ka puthur të dashurën e tij në skenë por e ka bërë atë që të ndihet me turp kur ai ka folur për ditët e para të romancës së tyre.

Disa nga ata që ishin të pranishëm në këtë koncert privat e kapën këtë moment simpatik dhe e shpërndanë videon në rrjete sociale, ku shihet qartë buzëqeshja e këngëtares derisa Shelton e ngacmon atë duke ia kujtuar se si filloi flirti mes tyre.

“Ne kishim filluar të rrimë bashkë dhe të kalojmë shumë kohë me njëri-tjetrin”, ka thënë Shelton derisa audienca po brohoriste vazhdimisht e Stefani kishte mbështetur kokën në krahët e të dashurit, pak e surprizuar me këtë rrëfim të tij.

B: "We were just starting to hang out and mess around"

G: 😮😊😊 pic.twitter.com/fIwKWKLBmU

— Cat 😽✨ (@izzle284) September 30, 2017