10:58, 28 Maj 2017

Gjatë fushatave elektorale, partitë politike në Kosovë, vizitat më të shpeshta i bëjnë te bizneset vendore. Liderë e përfaqësues të partive politike vizitojnë së paku tri biznese në ditë, gjatë fushatave të tyre zgjedhore.

Premtimet që ata iu bëjnë këtyre bizneseve, janë nga më të ndryshme, duke filluar nga lehtësirat fiskale, eliminimin e taksave doganore, subvencione, grante për zgjerimin e bizneseve e shumë premtime të tjera.

Por, premtimet që ata iu bëjnë bizneseve gjatë fushatave, jo të gjitha realizohen, thonë për Radion Evropa e Lirë përfaqësues të bizneseve.

Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se bizneset në Kosovë janë duke u vizatuar jashtëzakonisht shumë nga të gjitha partitë politike në këtë kohë fushate.

“Është e pamundur që në Kosovë të bisedohet për probleme të pastra ekonomike pa ngjyrë dhe konotacion politik dhe në veçanti ky ndikim i politikës në biznes dhe ekonomi, vjen në kampanja zgjedhore”.

“Kam kontakte të shumta me biznese dhe janë në një pozitë të palakmueshme pasi që nuk e kanë guximin që të thonë mos na vizitoni apo nuk jemi të gatshëm për vizitë, sepse gjithkush pretendon se çdonjëri prej tyre ka mundësi reale për t’u zgjedhur, prandaj edhe i pranojnë”, thotë Gërxhaliu.

Premtimet pa mbulesë dhe dështimi për realizimin e tyre, sipas përfaqësuesve të bizneseve, jo rrallëherë sollën edhe pakënaqësi e dëshpërim te bizneset.

Sipas Gërxhaliut, premtimet që bëhen gatë këtyre vizitave, apo edhe në përgjithësi gjatë fushatave elektorale, janë më shumë sesa që mund të realizohen.

“E vërteta është se premtimet janë shumë më të mëdha sesa që realizohen, për këtë jemi dëshmitarë të nivelit të zhvillimit ekonomik që kemi. Megjithatë, duhet të theksohet se viti 2015 – 2016 dhe fillimi i këtij viti kanë qenë vitet e dialogut publiko-privat, vite të debatit të mirëfilltë ekonomik dhe falë gatishmërisë për të dëgjuar zërin e biznesit, e kemi pakon fiskale numër 1 dhe kemi qenë afër realizmit të pakos fiskale 2”, thekson Gërxhaliu.

Bizneset në Kosovë për vite me radhë janë duke u ballafaquar me një mjedis jo të kënaqshëm biznesor.

Në hulumtimet e bëra, ishin identifikuar barriera në të bërit biznes në Kosovë, siç është mungesa e përkrahjes shtetërore, konkurrenca jo e drejtë e shkaktuar nga evazioni fiskal dhe ekonomia joligjore, si dhe furnizimi jo stabil me energji elektrike.

Pronari i kompanisë “Frutex” nga Suhareka, Shaqir Palushi, thotë për Radion Evropa e Lirë se disa nga premtimet që iu bëhen edhe realizohen, por jo të gjitha.

“Premtimet më të mëdha që na bëhen është se do të realizohen të gjitha kërkesat e bizneseve siç janë lehtësirat fiskale, por këto as për së afërmi nuk përmbushen apo realizohen. Gjithçka është pjesë e fushatës elektorale. Sfidoftë, kjo qeveri ka qenë një ndër më të mirat, sa i përket përmbushjes së premtimeve. Më duhet të them që viteve të fundit secila parti që ka ardhur në pushtet, ka qenë e përkushtuar në zhvillimin ekonomik të vendit”, thekson Palushi.

Fushata zyrtare për zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Kosovë do të nisë nga data 31 maj dhe të mbyllet më 9 qershor.

Për këto 10 ditë, subjektet pjesëmarrëse në zgjedhje mund të zhvillojnë aktivitetin, fushatën dhe propagandën politike, përfshirë edhe tubimet dhe debatet me qytetarët dhe mediat.

Zgjedhjet e parakohshme parlamentare pasuan mocionin e mosbesimit ndaj Qeverisë, të votuar nga shumica e deputetëve të Kuvendit të Kosovës.