17:16, 7 Shkurt 2017

LSDM-ja dhe BDI-ja, pas takimit të djeshëm, vazhdojnë me konsultime brenda organeve të tyre partiake për të konkretizuar pozitat e tyre. Partitë nuk konfirmojnë kur do të jetë takimi i radhës mes tyre.

Shefi i kabinetit të Ahmetit, Artan Grubi për emisionin 200 deklaroi se nëse LSDM-ja pranon platformën e përbashkët të partive shqiptare dhe konkretisht kushtin për zyrtarizimin e gjuhës shqipe, nuk do të ketë pengesë tjetër për formimin e koalicionit.

Nga LSDM-ja vazhdojnë të mos kenë një qëndrim për platformën. Zëdhënësi Petre Shilegov, deklaroi se pret që vizita e euro-komisarit të enjten, të vërtetojë nevojën për ndryshime.

VMRO DPMNE-ja e Nikolla Gruevskit duket e shqetësuar pas takimit të grupeve punuese të LSDM-së dhe BDI-së. Nga partia e Gruevskit duke njoftuar për takimin me ambasadoren e OSBE-së Nina Soumalainen, me ton kërcënues thonë se partitë që do të formojnë qeverinë pa VMRO-DPMNE-në duhet të mbajnë përgjegjësi për problemet që do të pasojnë.

Në komunikatën e tyre thuhet se parimi fituesi me fituesin nuk mund të vlejë sipas nevojës. Nga VMRO-DPMNE sugjerojnë që për të shmangur shpenzimet, zgjedhjet e reja të mbahen bashkë me ato lokalet, shkruan Alsat.

