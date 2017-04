17:02, 24 Prill 2017

Jennifer Lopez ka marrë binjakët e saj 9-vjeçarë Max dhe Emme në emisionin e Ellen, ku ka qenë e ftuar.

Fëmijët e saj hynë në studio me në sfond këngën e nënës së tyre “Jenny from the block”.

Në një klip të postuar më parë Ellen DeGeneres e ka pyetur bukuroshen 47-vjeçare nëse do i sillte fëmijët, ku J.Lo përgjigjet: “A mund t’i sjell?”

“Je veshur njësoj si nëna jote sot”, i thotë Ellen Emme, të cilën J. Lo e quan “mini-me”.