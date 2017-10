22:45, 18 Tetor 2017

Këngëtari dhe tekstshkruesi amerikan Billy Joel është në pritje të fëmijës së tretë të tij.

68 vjeçari kishte treguar gjatë tetorit në një intervistë që me gruan e tij Alexis Roderick do të kenë një ndryshim në jetë, përcjellë Klan Kosova.

Tash një burim i afërt me ta për Us Weekly ka treguar se ata do të bëhen prindër.

Ky pra është fëmija i tretë i çiftit, kurse nëpër intervistë Joel kishte rrëfyet për kohën që kalon më dy fëmijët tjerë dhe mënyrat e argëtimit me ta.

