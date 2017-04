23:16, 6 Prill 2017

Billy Joel ishte ndoshta zgjedhja më e mire për ta hapur Koloseumin Përkujtimor të Veteranëve Nassau, i cili është rinovuar rishtazi.

67 vjeçari këndoi një set prej 31 këngësh të mërkurën në një eveniment ku morën pjesë edhe yjet si Kevin James, Joan Jett dhe Leah Rimini, shkruan Rolling Stone, transmeton Klan Kosova.

Ai e hapi performancën e tij me këngën “Miami 2017” dhe e përmbylli me hitin “You May Be Right” pas tre orësh.

Në videon e mëposhtme ju mund ta shihni performancën e tij të zjarrtë me të famshmen Joan Jett:

