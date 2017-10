15:40, 14 Tetor 2017

Athletic Bilbao ka shënuar fitore ndaj Sevillës në kuadër të javës së tetë të La Ligës.

Vendësit arritën fitore minimale prej 1:0, pas golit të Vesga-s në minutnë e 43-të.

Me këtë fitore, Bilbao ngjitet në pozitën e tetë me 11 pikë, ndërkaq Sevilla për pak kohë mbetet në pozitën e dytë me 16 pikë.

