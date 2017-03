20:29, 26 Mars 2017

Dy nga këngëtarët më të kërkuar në botë, Justin Bieber dhe Zayn Malik si duket po e synojnë një bashkëpunim me njëri-tjetrin.

Thuhet se kanadezi është impresionuar me stilin e ri muzikor të Zaynit, përcjellë Klan Kosova.

Sipas The Sun on Sunday, Justin dëshiron që të bashkëpunojë me ish-anëtarin e grupit One Direction pasi që i ka pëlqyer tejmase kënga e tij e re Still Got Time.

Interesante