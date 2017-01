Ish nënpresidenti i SHBA-ve, Joe Biden po udhëton ndryshe drejt shtëpisë.

Ai dhe gruaja e tij, Jill, kanë hipur në një tren i cili do t’i dërgoj ata në shtëpinë në Delaware.

Biden, i cili shërbeu për dekada të tëra si senator, pëlqente të hipte në tren çdo mëngjes, shkruan BBC, transmeton Klan Kosova.

Former Vice Pres. Biden and Dr. Jill Biden board Amtrak train to head home to Delaware. https://t.co/2moHOZYdVL pic.twitter.com/rS5fVYtLB2

— ABC News (@ABC) January 20, 2017