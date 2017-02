Asnjë performancë tjetër nuk është shikuar aq shumë sikurse e Beyonce në ceremoninë e Grammys.

Por jo vetëm të tjerët u mahnitën me shfaqjen që dha zonja Bey, përcjellë Klan Kosova.

Është dhe vajza e saj Blue Ivy ajo e cila reagoi në mënyrë të veçantë kur kuptoi se nëna e saj është duke kryesuar me lëvizjet e saj në Grammy.

Blue Ivy madje magjepsej se si nëna e saj shtatzëne po arrin të bëjë ekzekutime të tilla.

Blue Ivy Carter's reaction to her mom's performance is the CUTEST. #Grammys pic.twitter.com/VXiqszl4vl

— ELLE Magazine (US) (@ELLEmagazine) February 13, 2017