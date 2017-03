Super ylli i muzikës, Beyonce, i ka bërë realitet, ëndrrën, një pacientieje e cila vuan nga kanceri.

Kjo ndodhi pas një fushate të bërë nga miqtë dhe familjarët e Ebony Bankat, ku më pas biseduan përmes FaceTime, përcjellë Klan Kosova.

Ajo madje ka dëshmuar dicka të tillë duke publikuar komunikimin e saj me ‘’Ebob’’ teksa dëgjohen duke shprehur dashuri ndaj njëri-tjetrit.

Diçka e tillë u realizua pasi Ebony e cila vuan nga sëmundja e kancerit, dha dëshirën e saj të fundit e cila ishte që një ditë ta takonte Beyonce.

Beyoncé facetiming with Ebony, a fan with a rare cancer disease whose last wish was to see Beyoncé. ❤️️💙 pic.twitter.com/pCkGzF4feZ

— BEYONCÉ LEGION (@Bey_Legion) March 22, 2017