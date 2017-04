22:41, 23 Prill 2017

Diva e muzikës pop, Beyonce përkundër shtatzënisë saj ajo po arrin të mbajë format dhe po bëhet çdo ditë e më e bukur, transmeton Klan Kosova.

Këtë e ka dëshmuar përmes fotografive të fundit ku shihet vëretë tërheqëse.

Superstarja, 35 vjeçare është dukur shumë bukur me një fustan me ngjyrë të bardhë dhe me gërsheta të bëra në mënyrë mjaft interesante.

