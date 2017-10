8:40, 6 Tetor 2017

Këngëtarja e njohur Beyonce dhe bashkëshorti i saj Jay Z, janë parë ekskluzivisht duke nxituar si një familje e madhe.

Dyshja janë parë bashkë me vajzën e tyre duke mos përjashtuar kësaj here as binjakët e posalindur Rumi dhe Sir , transmeton Klan Kosova.

Bey dhe Jay Z u panë si një familje duke ndarë kohë të përbashkët në rrugët e New York-ut.

Interesante