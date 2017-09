11:41, 29 Shtator 2017

Në ambientet e Komandës së Forcave Tokësore, në Kazermën “Adem Jashari”, në Prishtinë është zhvilluar ceremonia e betimit të kadetëve të rinj, njofton Klan Kosova.

16 djem, dy prej të cilëve nga Shqipëria sot kanë filluar trajnimin në Qendrën për Studime Universitare të FSK-së që do të zgjasë 4 vjet.

Kadetët do të studiojnë edhe në Universitetin Amerikan në Prishtinë, dhe në vitin 2021, do të dalin në detyrë me gradën e nëntogerit.

Fjalën e hapjes së ceremonisë e mbajti komandanti i Komandës së Doktrinës dhe Stërvitjes, gjeneral brigade Enver Cikaqi, i cili foli mbi rolin, rëndësinë dhe traditën e shkollimit të kadetëve në FSK.

“Stafit tuaj i është besuar e ardhmja e oficerëve e rrjedhimisht edhe e ardhmja e lidershipit të ushtrisë sonë,” tha Cikaqi.

Pas tij foli edhe komandanti i FSK-së, Rrahman Rama i cili uroi gjeneratën e re të kadetëve, dhe nga ta kërkoi të jenë sfidues.

Në ceremoni mungoi Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Rrustem Berisha.

