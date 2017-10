16:17, 3 Tetor 2017

Deputeti nga Vetëvendosje Rexhep Selimi, duke folur për “çështjen Rikalo” në Kuvendin e Kosovës, tha se beson që Kryeministri Haradinaj do ta shkarkojë Rikalon, njofton Klan Kosova.

“Unë besoj që do ta shkarkojë sepse pres shkarkimin e Rikalos edhe sikur asgjë të mos ishte folur deri sot. Ndoshta Qeveria nuk na beson neve, por ne s’po kërkojmë t’ia bëjmë gjyqin Rikalos këtu në parlament, por në Pallatin e Drejtësisë”.

“S’pres as avokati t’ia bëj, por Haradinaj tha që unë s’mund të jem gjykatës. Se kuptoj insistimin që të mbrohet Rikalo, e aq më tepër të pastrohet këtu para parlamentit”.

“Votën time nuk e kam bashkuar me deputetë që e kanë votuar Haradinaj e as me listën serbe, por do t’i dalë në krah Haradinajt përballë Serbisë”.

Interesante