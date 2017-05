22:43, 29 Maj 2017

Ndryshimet ne shëndetësi, sipas Besim Beqajt, do te vijnë me funksionalizimin e Ligjit për Sigurime Shëndetësore.

Beqaj ka thënë që hapi i parë në lidhje me sektorin e shëndetësisë do të jetë implementimi i këtij ligji, përderisa ai ka shprehur habinë e tij se pse nuk është realizuar deri më tani.

“Do ta liberalizojmë shëndetësinë, do ti hapim rrugë edhe sektorit privat e të mos lejojmë që 100 milionë euro të na shkojnë për Maqedoni. Kjo do të realizohet përmes Ligjit Për Sigurime Shëndetësore, ligj që do të implementohet brenda muajit të parë. Zbatimi do të behet përmes administratës tatimore, në mënyrë automatike do të mblidhen fondet për sigurime shëndetësore” ka thënë Besim Beqaj, njofton Klan Kosova.

Tutje ai ka thënë që buxheti i Kosovës do të riorientohet në masë të madhe drejt shëndetësisë, përderisa ka premtuar edhe rritje të pagave për mjekët.

“Asnjë doktor nuk do të mbetet pa punë dhe do të paguhen në bazë të punës dhe kontributit të tyre. Mjeket do të kategorizohen mbi bazën e punës dhe kontributit të tyre dhe do të ketë rritje pagash mbi bazën e këtij kategorizimi” deklaroi Besim Beqaj.

