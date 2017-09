23:00, 19 Shtator 2017

Edhe pse ata realizojnë shpesh foto të bukura, imazhet e dasmës sigurisht që vendosën një standard ndryshe…Aty gjithçka, grimi, flokët, veshjet, atmosfera, notonte në ujërat e perfeksionit dhe sigurisht për t’i sjellë të gjitha këto sa më bukur ishte syri i fotografëve profesionistë dhe teknologjia.

Tani, Besi dhe Xhensila, kanë lënë pas dasmën dhe kanë nisur muajin e mjaltit, por fotot e mrekullueshme vazhdojnë, shkruan Revista Class.

Nga Maldivet, siç tregoi Xhensila me një video në Instastory, janë zhvendosur në një resort në Dubai dhe me siguri janë duke kaluar bukur!

Ndërkohë vjen edhe një foto e re shumë e bukur, shkruan Revista Class.

Duket sikur seti i dasmës nuk është zhvilluar i gjithi në Como, por ka vazhduar edhe në një vend ekzotik, ku çifti është veshur me të bardha në harmoni me mjedisin bregdetar…megjithatë fotot e dasmës e kanë një temë dhe Besi dhe Xhensila kishte zgjedhur një mjedis pranë natyrës, me gjurmë antikiteti dhe elegance, ndërsa kjo këtu, është një foto që nuk i përket atij seti. Edhe pse janë të kombinuar në veshje, Xhensila duket shumë e bukur dhe është një foto e kompozuar shumë mirë…

Vjen dhe tjetra.

Por ndoshta mbi të gjitha, e bën të bukur shikimi i tyre i zhytur në sytë e njëri tjetrit, ajo afërsi ku shpirti iu gjen paqe. Ndoshta më shumë sesa gjithçka fotot, si dhe jetën, i bën të bukura dashuria.

