23:39, 21 Mars 2017

Besa Gaxherri nga Lidhja Demokratike e Kosovës ka folur për iniciativën e presidentit Hashim Thaçi për transformimin e FSK-së në Ushtri.

“Nuk ka asnjë qytetar, asnjë shqiptar nuk e pret me admirim transformimin e FSK-së në Ushtri dhe duke pasur parasysh edhe situatën gjeo-politike globale ne duhet të kemi Ushtri”.

Ajo në Ora e Fundit në Klan Kosova ka thënë se Kosova ka nevojë për Ushtri, por vetëm në koordinim me ndërkombëtarët.

“Jemi shtet sovran dhe kemi të drejtë të kemi një Ushtri. Nëse ne pretendojmë të bëjmë Ushtri jashtë koordinimit me NATO-n dhe SHBA-në është shaka me vetveten”.

“Ne nuk kemi kapacitete një ushtri që sulmon e as që mbrohet, Ushtria e Kosovës duhet të jetë pjesë e NATO-s, atëherë është e fuqishme”.

Sipas Gaxherrit, iniciativa e Thaçit është e ngutshme.

“Iniciativa e Thaçit është e ngutshme dhe e pakuptueshme, më shumë e shtyrë nga bajraktarizmi”.

“Përmes kësaj teme, Thaçi ka mundur të ftojë të gjitha partitë politike dhe të bisedojë dhe me çfarëdo vendimi të dalin bashkë dhe do të kish shfrytëzuar politikisht më mirë edhe veten dhe ta respektojë rolin e tij unifikues”.

“Po del që Thaçi me të vetmin person që është konsultuar është Vuçiq dhe është krejt e paarsyeshme”.

“S’ka Ushtri në Kosovë pa bashkëpunim me NATO-n dhe SHBA-të, Kosova ka nevojë për Ushtrinë e vet dhe bashkë me ta do ta kemi shumë shpejt”.

