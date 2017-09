22:26, 8 Shtator 2017

Kryeministrja e Serbisë, Ana Bërnabiq ka thënë se në takimin e të martës me kryeministrin maqedonas, Zoran Zaev nuk ka folur për mundësinë që vendi fqinj ta përkrah anëtarësimin e Kosovës në UNESCO.

Madje sipas Bërnabiq kjo nuk ka ndodhur as me ambasadoren maqedonase, Verma Jovanovska, shkruan Tanjug, transmeton Klan Kosova.

Asaj i është kërkuar nga mediat që ta komentoj një gjë të tillë, por që ka thënë se kjo nuk ka qenë tema e takimeve që ka zhvilluar me Zaev dhe Jovanovska. Ajo vetëm ka thënë se Serbia do të bëjë më të mirën dhe se me Maqedoninë kanë raporte shumë të mira.

