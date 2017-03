15:58, 21 Mars 2017

Deputeti nga radhët e Nismës për Kosovën, Zafir Berisha ka thënë se kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli është duke e kopjuar fushatën parazgjedhore të Hashim Thaçit të vitit 2014 i cili sipas tij “e çoi vendin në zgjedhje, me arsyetimin se s`ka konsenzues për transformimin e FSK-së.”

“E njëjta storje po ndodhë edhe këtë vitë, për me kërku ,,qime në ve,, për me prishë kualicionin me LDK-në”. Dallimi nga 2014 është se sivjet në fushatën parazgjedhore përveç Hashimit është edhe Kadria….”.

“Isa i gjorë ka mbet ,,as me shehër as me Barilevë,, siç thotë populli. Pra nuk po i shitet më as vet-viktimizimi, sepse edhe ata që i kanë humbur të dashurit e tyre pas luftës, nuk po i besojnë më”, ka shkruar Berisha në llogarinë e tij në Facebook, transmeton Klan Kosova.

