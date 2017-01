22:26, 21 Janar 2017

Basketbollisti kosovar, Dardan Berisha nuk është më pjesë e klubit polak, Polfarmex Kutno, pasi kanë arritur marrëveshje për ndërprerjen e bashkëpunimit me klubin për arsye të shumta.

Lajm i bujshëm vjen nga kampi i skuadrës polake, Polfarmex Kutno.

Dardan Berisha nuk do të përfaqësojë më ngjyrat e klubit polak, pasi kontrata e tij do të zgjidhet me marrëveshje të dy anshme, shkruan Telegrafi.

