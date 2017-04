17:39, 4 Prill 2017

Përgjigja e kryeministrit shqiptar, Edi Rama ndaj kreut të LSI­-së, Ilir Meta ka shkaktuar edhe reagimet e opozitës.

Sali Berisha ka reaguar në faqen e tij në “Facebook” ku është shprehur se qendrimi i Ramës nuk ka të bëjë me zbatimin e Kushtetutës por me luftën e tij për karrigen.

Ndërkohë që Rama shprehu gadishmërinë për t’u ulur me Bashën për një dialog por nuk pranoi qeverinë teknike, Berisha është ndalur te kjo pjesë duke e thumbuar kryeministrin, shkruan gazeta Shekulli.

“Nëse Partia Demokratike kërkon një diskutim serioz me ne, jam i gatshëm të ulemi për të diskutuar, që sot, edhe në çadër po të jetë nevoja. Dialogu ka qenë e mbetet gjithnjë zgjedhja ime e parë dhe unë kam qenë e jam i hapur për cdo kërkesë apo zgjidhje, që nuk cënon Kushtetutën e nuk i bie ndesh standarteve demokratike”­, ka thënë Rama.

Statusi i plotë i Sali Berishës:

Rama si nje personazh i Remarkut! Te dashur miq, ndaj kerkeses se kreut te opozites Lulzim Basha per dialog pa kushte, Rama perdor per bllokim kushtet dhe si mburoj kushtetuten. Mirepo per Edvinin, libri themelor i shtetit nje here quhet Kushtetute e heren tjeter prostitute!

Keshtu, ne vitin 2007 kur ai kerkoi shtyrjen, dhe zgjedhjet u shtyne tre muaj vetem per certifikaten e gjendjes civile per zgjedhesin, e cila ne Tirane dhe 70% te vendit leshohej nga bashkite socialiste, ajo nuk ishte Kushtetute por ishte thjesht prostitute!

Kurse tani qe Rama ka mbushur vendin me droge, banda, krim dhe qe opozita kerkon qeveri teknike dhe shtyrje te zgjedhjeve per te patur zgjedhje te lira, Rama mbron karrigen e tij duke thene se shtyrjen e zgjedhjeve nuk lejon Kushtetuta, sikur nuk ishte kushtetuta qe lejoj shtytjen ezgjedhjeve ne vitin 2007 apo sikur ajo lejon mbushjen e vendit me droge dhe krim, te lidhur direkt me Edvinin.

Kesaj i thone: karrigia e para!

Ne veprat e Remarkut eshte nje personazh ne nje spital psiqiatrik, i cili per shkak te semundjes, ne varesi nga hena nderronte emrin kur i shkonte e dashura per vizite, njehere e priste si Albert e heren tjeter si Robert! Me kete rast i bej thirrje Edi Rames te heqe cdo kusht dhe t’iu pergjigjet thirrjeve te opozites por edhe te aleatit ne qeverisje te tij, mos te bllokoje por te nise menjehere dhe pa kushte dialogun per zgjidhjen e krizes se rende te vendit!

