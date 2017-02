14:00, 3 Shkurt 2017

Ish-kryeministri i Shqipërisë, Sali Berisha ka reaguar për mospjesëmarrjen e kryeministrit, Edi Rama në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit Kombëtar, duke thënë se ai dezertoi dhe vendosi të strehohet përkohësisht në Prishtinë.

“Te dashur miq, i tmerruar nga informacionet qe implikojne direkt Ramen per lidhjet e tij me Eskobarin, ai nuk mori sot pjese por dezertoi nga mbledhja e Keshillit te Sigurimit Kombetar per kete çeshtje”.

“Pas refuzimit me te drejte, nga presidenti Nishani, te Peleshit si zevendesues i Rames, pasi nuk eshte Peleshi por Rama qe i ka dale emri me Eskobarin, Rama dezertoi dhe vendosi te strehohet perkohesisht ne Prishtine!”, ka shkruar ai në Facebook, transmeton Klan Kosova.

Interesante