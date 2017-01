22:10, 29 Janar 2017

Ish-kryeministri i Shqipërisë, Sali Berisha është irrituar me vendimin e Greqisë për të dënuar me 60 ditë burg rekrutët shqiptarë në ushtrinë greke, të cilët bënë me duar simbolin e shqiponjës.

Në një status në Facebook, Berisha thotë se ky është akt primitiv dhe armiqësor ndaj kombit shqiptar.

“Denimi me 60 dite burg i 7 ushtareve, nga ministri grek i mbrojtjes, pse bene simbolin e shqiponjes se flamurit te kombit dhe vendit te origjines se tyre, eshte nje akt i denueshem, albanofobik, armiqesor e primitiv i tij ndaj kombit shqiptar”, shkruan në Facebook ish-Kryeministri Sali Berisha.

Ndërkohë, kujtojmë se ky vendim i Greqisë u dënua edhe nga deputeti Ben Blushi por nuk ka ende një reagim nga diplomacia shqiptare që të rinjtë dënohen me burg thjesht për një gjest që pala greke e konsideron provokim.

