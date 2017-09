“Unë jam mësuar me beteja nga më të ndryshmet. Kjo është përplasja e radhës që kam me bandat e Hashim Thacit dhe Klanin Pronto”

17:57, 12 Shtator 2017

Zafir Berisha nga NISMA për Kosovën, në Info Magazine të Klan Kosovës, ka thënë se decertifikimi i tij nga kandidatura për kryetar të Prizrenit është konstrukt i Klanit Pronto, pasi sipas tij ai ua rrezikon interesat.

Ai ka deklaruar se kjo s’është vecse një përplasje e tija e radhës me bandat e Hashim Thacit dhe Klanin Pronto, të cilën beson se do ta kalojë me sukses, njofton Klan Kosova.

“Kryekëput politik. Po ua rikujtoj se i njëjti Zafir me këto ligje ka qenë në garë. Por kjo po ndodh sepse unë rrezikoj ckapjen e Prizrenit nga banda Pronto. Natyrisht unë do të tërhiqem kur t’i kem shfrytëzuar të gjitha të drejtat ligjore. Do të bëj ankesën fillestare në PZAP, pastaj në Gjykatën Supreme, e deri në Gjykatën Kushtetuese, sepse besoj se me këtë ligj shkelen të drejtat e njeriut”.

“Mua po më vjen keq për ata 80 tjerët janë decertifikuar për shkak timin. Por unë jam mësuar me beteja nga më të ndryshmet. Kjo është përplasja e radhës që kam me bandat e Hashim Thacit dhe Klanin Pronto. Ky ligj ka qenë në fuqi edhe muaj më parë, por atëherë kanë garuar edhe të atillë që kanë bërë hajni, ndërsa tani janë ministra… Pas qëndrimit tim në kuvend dhe abstenimit tim gjërat kanë ndryshuar”.

“Me Zafirin, apo pa Zafirin, Klani Pronto nuk do të fitojë në Prizren. Krejt ky është skenar i përgatitur për dënimin e figurës time. Unë jam në politikë, por kam parime. Kam qenë në PDK derisa ajo ka dalë nga rruga e Zotit“. /klankosova.tv

