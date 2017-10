11:45, 25 Tetor 2017

Kreu i Kuvendit të Shqipërisë, Gramoz Ruçi është treguar sërish i prerë me ish-kryeministrin shqiptar, Sali Berisha duke i ndërprerë fjalë me pretendimin se reagimi i tij nuk ishte në përputhje me procedurat.

Pas këtij veprimi, ish-kryeministri Berisha është larguar nga salla e seancës plenare dhe ka folur për mediat para hyrjes së Kuvendit.

Berisha ka akuzuar sërish kryeministrin Edi Rama se po mbështet bandat e trafikantëve dhe po pengon drejtësinë, shkruan Lapsi.al.

“Siç e shihni ju një bandë që ka trafikuar me makinën e ministrit të Brendshëm dhe mjete të tjera, 30 ton drogë në Itali. Kanë mbështetjen e kryeministrit. Nuk ka në historinë e këtij Parlamenti 27 ditë më të turpshme, kjo është dita e turpit”, ka thënë Berisha.

Ndërkohë, para pak minutash Berisha është kthyer sërish në sallë.

