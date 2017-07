0:45, 13 Korrik 2017

Zafir Berisha kritikoi Lëvizjen Vetëvendosje duke e konsideruar jokorrekt refuzimin e tyre për ta takuar Ramush Haradinajn, njofton Klan Kosova.

“Nuk është korrekte edhe prej Vetëvendosjes që nuk takohen me Haradinajn për shkak të PDK-së, por takohen me Isa Mustafën dhe Behgjet Pacollin që kanë vjedhur bashkë me PDK-në”, tha Berisha në Ballë për Ballë të Klan Kosovës.

“Duhet t’i lënë këto muhalife anash dhe të mendojnë për bërjen e institucioneve të Kosovës”.

“Po flas në përgjithësi, e gjithë fushata, parafushata është bërë në këtë frymë”.

Sipas Berishës, ata duhet të sillen seriozisht dhe konform besimit që e kanë marrë.

“Koalicioni PAN është forca më e votuar politike, rrjedhimisht asaj i takon ta marrë qeverinë”.

Ai tha se në rast bllokade mund të ndodhin edhe disa procese të tjera që mund t’i vlerësojë qytetari siç është shkuarja në zgjedhje.

“Këtë e vendosin rregullat e lojës”, tha ai.

“Jam për t’i respektuar ligjet në fuqi dhe kushtetutën e vendit për t’i bërë institucionet”.

Berisha akuzat i vazhdoi sërish për Lëvizjen Vetëvendosje për të cilën tha se po bën presion të vazhdueshëm dhe luftë speciale deri në atë masë, që sipas tij, ta tërheqë Isa Mustafën dhe Behgjet Pacollin, mundësisht edhe në rrugë që të protestojnë dhe pastaj të përfitojnë.

Ai tha se Vetëvendosje e ka përdorur me mjeshtëri koalicionin me AAK-në dhe NISMA-n.

“Opozita ka qenë e bashkuar. Ne i kemi kontribuar ndalimit të dy vendimeve”.

“Por Vetëvendosje ka punuar pas shpinës dhe i ka konvertuar në interesa partiake. Në besim çdokush mund të t’prejë. Mendoj që loja që është luajtur nuk ka qenë shumë korrekte”.

Ai nënkuptoi se VV po e merr flamurin për disa veprime që i ka bërë opozita dhe qytetarët e Kosovës.

“Edhe VV, edhe LDK, edhe AAK, edhe Alternativa duhet të sillen në përputhje me besimin e qytetarëve”.

Tutje, Berisha vazhdon të thotë se edhe sot është kundër PDK-së dhe koalicioni sipas tij nuk ka lidhje me PDK-në.

“Partneriteti dhe të qenit bashkë janë dy gjëra. Edhe sot e akuzoj PDK-në. Me dikë duhet të jesh”.

“Një gjë e mirë ka ndodhur në zgjedhje që qytetari edhe në mënyrë individuale i ka ndëshkuar keqbërësit”, shtoi ai.

“Gjysma e ministrave të qeverisë së fundit dhe qeverisë së kaluar nuk kanë fituar në zgjedhje. Ky është verdikti i popullit”, tha Berisha.

