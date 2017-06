“Ligjërisht formimi i qeverisë i takon PAN-it, të parën herë. Por me ne nuk do të mund që ta bëjnë qeverinë e re. Nëse votohet në parti për këtë cështje, unë do të votoj kundër, por jam i bindur që nuk do të ndodhë fare kjo gjë”

23:43, 21 Qershor 2017

Sekretari i Përgjithshëm i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, në Ballë për Ballë të Klan Kosovës, ka thënë se koalicioni LDK-AKR nuk do të pranojë të formojë qeverinë me PAN-in, në asnjë mënyrë dhe me asnjë kusht.

Ai ka deklaraur se edhe nëse një koalicion i këtillë ndodh që të hidhet në votim brenda partisë, ai do të votojë kundër, duke nënvizuar se i vështirë do të jetë edhe koalicioni me Vetëvendosjen, njofton Klan Kosova.

“Procesi zgjedhor e ka nxjerrë fjalën e qytetarëve. Ndodhin edhe befasi në të tilla zhvillime. Ne kemi mbajtur takime me kryetarët e degëve dhe u kemi dhënë obligim që t’i gjejnë arsyet e humbjes. Nga ana tjetër, fakti që dalin vetëm 41 për qind e qytetarëve në zgjedhje dhe ka mbi 50 mijë fletëvotime të pavlefshme, tregon shumë”.

“Ligjërisht formimi i qeverisë i takon PAN-it, të parën herë. Por me ne nuk do të mund që ta bëjnë qeverinë e re. Nëse votohet në parti për këtë cështje, unë do të votoj kundër, por jam i bindur që nuk do të ndodhë fare kjo gjë”.

“Me Vetëvendosjen ka gjëra që na lidhin, por edhe plot të tjera që na ndajnë”. /klankosova.tv

