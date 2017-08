20:25, 2 Gusht 2017

Serbia po dëshiron ndikim më të madh në Kosovë, nëpërmjet Listës Serbe.

24 orë para mbajtjes së seancës Konstituive të Kuvendit të Kosovës, në kryeqytetin e Serbisë, drejtoi i të ashtuquajturës zyrë për Kosovë, Marko Gjuriq, i dha instruksionet e fundit serbëve si të veprojnë në mbledhjen e parlamentit kosovar.

Sipas burimeve të Klan Kosovës nga Beogradi është këshilluar që deputetët serb të jenë më në favor të votimit të Kuvendit dhe Qeverisë të cilën do ta kryesonte Koaliconi që ka kandidat për kryeministër Ramush Haradinaj, dhe se nuk do të duhej të ishin për një Ekzekutiv që do ta udhëheqnin njerëz tjerë që ata i konsiderojnë më ekstremist se rasti i parë.

Megjithatë sipas deputetit Igor Simiq vetëm një është e sigurt, pjesëmarrja e tyre në procedurën e verifikimit dhe betimit si ligjvënës të rij të Kosovës.

Kronikë nga Besnik Tahiri

