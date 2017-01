12:04, 2 Janar 2017

Shefi i diplomacisë serbe, Ivica Daçiq ka thënë se Serbia do të luajë një rol konstruktiv në zgjidhjen e problemeve në rajon, por të mund të jenë në gjendje që të votojnë kundër interesave të vendeve fqinje që nuk e mbështesin Serbinë në çështje të saj të rëndësishme të tilla si “njohja e Kosovës dhe anëtarësimi i saj në UNESCO”.

Në një intervistë për agjencinë serbë të lajmeve “Beta” ai ka thënë se kjo nuk është hakmarrje, por politikë e reciprocitetit dhe se Serbia nuk do të lejojë askënd ta poshtërojë, transmeton Klan Kosova.

“Unë mezi pres që në organizatat ndërkombëtare të shfaqet një pozicion që është i rëndësishëm për Maqedoninë, Malin e Zi, dhe ne do të shohim se si Serbia do të vendos”, tha ministri i jashtëm serb.

Njohja dhe mbështetja e anëtarësimit të Kosovës në UNESCO, sipas Daçiqit i ngarkoi marrëdhëniet e Serbisë me fqinjët e saj, por kjo nuk do të thotë se Serbia do të duhet të ndërmerr masa bilaterale ndaj këtyre vendeve.

“Unë nuk them se tani ne do të duhet të ndërmarrim diçka ndaj Malit të Zi, Maqedonisë apo Kroacisë ose cilido vendi tjetër, unë jam duke folur vetëm për qëndrimin tonë ndaj kërkesave të tyre kur ata do të jenë në rend dite, andaj kjo gjë nuk ka të bëjë asgjë me marrëdhëniet tona bilaterale”, shtoi ai, transmeton Klan Kosova.

Ai shtoi se Serbia dëshiron që “çështja e Kosovës të zgjidhet njëherë e përgjithmonë, por vetëm me marrëveshje”.

