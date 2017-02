9:00, 17 Shkurt 2017

Lexoni këtë artikull dhe ju do të mësoni se si të përmirësoni lëkurën e duarve tuaja në vetëm 5 minuta.

Receta për ta bërë këtë është shumë e thjeshtë për t’u përgatitur dhe përbërësit largojnë qelizat e lëkurës së vdekur dhe i bëjnë duart tuaja të buta dhe të lëmuara.

Hapi i parë është se ju duhen vetëm dy përbërës shumë të thjeshtë: kripë dhe vaj kokosi.

Merrni një lugë çaji kripë dhe vendosni atë në dorën tuaj. Më pas, shtoni disa pika të vajit të kokosit dhe fshini duart tuaja së bashku duke masazhuar ato. Masazhoni për dy minuta për të shkëlqyer lëkurën tuaj, transmeton Klan Kosova.

Pse këta përbërës janë të rëndësishëm?

Vaj i kokosit hidraton lëkurën tuaj dhe zbut duart tuaja. Kripa largon qelizat e vdekura të lëkurës suaj dhe e bën atë më të pastër dhe më të butë.

Pasi ju jeni keni mesazhuar duart tuaja për 2-3 minuta, merrni një tas me ujë të ngrohtë dhe vendosni duart tuaja në të. Mbani ato në ujë për një minutë dhe pastaj pastroni ato.

Pastaj, fshini duart tuaja me një peshqir të butë dhe do të filloni t’i ndieni duart tuaja që do të jenë më të buta.

Hidratues natyror i duarve

Më pas ju mund të hidratoni duart tuaja në mënyrë natyrale. Për këtë, ju duhet glicerinë dhe lëng limoni, transmeton Klan Kosova.

Ky kombinim është një formulë e shkëlqyer për hidratim dhe shkëlqim të lëkurës suaj.

Merrni një lugë gjelle glicerinë dhe hidheni atë në dorën tuaj. Shtoni një lugë çaji lëng limoni dhe masazhoni të dy duart tuaja së bashku. Pasi që kjo përbërje të thithet nga lëkura juaj, ju do të ndjeni se lëkura juaj është më e butë.

Në qoftë se ju ndiqni këtë formulë për 5-6 ditë, ju do të keni edhe duar më të shkëlqyera.

Interesante