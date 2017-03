22:15, 7 Mars 2017

Kryetari i partisë LIBRA, Ben Blushi ka treguar se se me cilën parti politike do të bëjë koalicion LIBRA për zgjedhjet e 18 qershorit.

Ai ka thënë se partia që drejton nuk do të bëjë koalicion as me Ramën dhe as me Bashën.

“LIBRA do të hyjë e vetme në këto zgjedhje. Ne nuk do të bëjmë koalicion as me Ramën dhe as me Bashën. Sa i përket këtij të fundit, nuk di në ke të bësh me Lulzim Bashën apo me Sali Berishën”, tha Blushi në “News 24”.

Interesante