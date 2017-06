22:05, 15 Qershor 2017

Mbrojtësi i krahut të Arsenal, Hector Bellerin shpreson që Barcelona do të vazhdojë të provojë që të nënshkruajë me të.

Kjo pas bisedimeve që ka mbajtur me The Gunners me presidentin e Barcës, Josep Maria Bartomeu, shkruan Mundo Deportivo, transmeton Klan Kosova.

Kalatanasit kanë qenë ngushtë të lidhur me mbrojtësin e krahut të djathë, por që angazhimi afatgjatë dhe rëndësia e tij për klubin nga Londra ka komplikuar gjërat.

Spanjolli shpreson që të rikthehet në Barcelonë dhe këtë thuhet se do ta diskutojë edhe me trajnerin Arsene Ëenger.

