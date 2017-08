19:51, 12 Gusht 2017

Modelja e IMG-së, Bella Hadid, e pranon që është “rritur shumë shpejtë”, dhe dëshiron që t’i rijetojë vitet e rinisë.

Duke folur për The Telegraph, Bella zbuloi se ajo kaloi “nga të folurit me kuaj dhe me nënën e saj, në të folurit publik para qindra njerëzve”.

“Ndjehem sikur jam nxituar në të bërit grua, prandaj tash dua të jem adoleshente sërish”, e pranoi Hadid.

