11:00, 15 Shkurt 2017

Ditën e të dashuruarve “Shën Valentinin” modelja e njohur, Bella Hadid e ka kaluar vetëm, transmeton Klan Kosova.

Ajo është parë rrugëve të New York-ut duke ecur e vetmuar vetëm disa orë pasi kishin qarkulluar në rrjetet sociale fotografitë e ish të dashurit të saj, The Weeknd duke u puthur me Selena Gomez në një jaht në Los Angeles.

Megjithatë, motra e Gigi Hadid dukej mjaft bukur e veshur me një xhaketë të zezë dhe xhinse.

Interesante