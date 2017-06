18:59, 12 Qershor 2017

Bella Hadid po e shfrytëzon maksimalisht Francën. Modelja 20-vjeçare ishte në Festivalin e Filmit në Kanë, disa ditë në plazhet e mrekullueshme franceze, ndërsa tashmë vendos të ndjekë edhe ndeshjen finale të tenisit në Roland Garros.

Bella ka tërhequr vëmendjen edhe pse tribunat e stadiumit ishin të tejë mbushura.

Ylli i “Victoria’s Secret” ishte e veshur e gjitha në të bardha, ndërsa gjatë gjithë kohës qëndrojë nën shoqërinë edhe të dy mikeshave të saj.

Me siguri, udhëtimi i gjatë i saj këtë vit në Francës do të jetë i paharrueshëm për të, që nisi me kulturë dhe përfundoi në sport.