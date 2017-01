10:10, 18 Janar 2017

Supermodelja Bella Hadid është e lënduar për lidhjen e re të ish të dashurit të saj, The Weeknd.

Ai pak kohë pas ndarjes me Hadid ka filluar lidhjen së bashku me këngëtaren, Selena Gomez, transmeton Klan Kosova.

“Ndarja e Bella me The Weeknd nuk ishte dramatike, por natyrisht që ajo u lëndua shumë që ai menjëherë ka filluar lidhjen me Selena”, ka thënë një burim për PEOPLE.

Si duket engjëlli i Victoria’s Secret ndjen ende për ish të dashurin, pasi që si kuptoi për lidhjen e tij të re, ajo menjëherë largoi nga Instagrami këngëtaren Gomez.

Interesante