20:13, 3 Korrik 2017

Autor: Vesa Rama

Estradës shqiptare iu shtua edhe një artist i ri që premton shumë!

Bëhet fjalë për këngëtarin Bekim Qemali – Beko, i cili jeton në Luzern të Zvicrës, por është kosovar dhe vjen nga qyteti i bukur i Prizrenit, njofton Klan Kosova.

Para pak ditësh, Beko publikoi projektin e tij të parë me të cilin synon të arrijë sukses. Kënga mban titullin “Si ma herë” dhe është e shoqëruar me videoklip.

Këngëtari 19-vjeçar tregoi për Klan Kosova se për këtë këngë ka bashkëpunuar me Zzap&Chris, të cilët u kujdesën për muzikën dhe tekstin, ndërkaq për klipin produksioni “Filmnation”.

Ndër të tjerash, Beko tha se me muzikë merret qysh në fëmijëri.

“Prej se jam i vogël merrem me muzikë, madje di t’i bie edhe kitarës. Kam mbajtur edhe koncerte nëpër evenimente të ndryshme në Luzern, që do të thotë se nuk është hera e parë që merrem me këtë profesion, por ‘Si ma herë’ është kënga e parë profesionale që e solla me klip”.

Ai shpalosi planet për të ardhmen.

“Premtoj se do të merrem me muzikë sa më shumë dhe do realizoj sa më shumë këngë të reja”.

E rëndësishmja është se Beko di t’i këndojë pothuajse të gjitha zhanret, dhe kjo dëshmon se atë do të mund ta shohim në bashkëpunime të ndryshme.

“Jam një këngëtar që i pëlqej të gjitha zhanret, si R&B, Reggae, Soul, Pop. Jam i ushtruar për të gjitha këto”.

Përveç muzikës, Beko edhe studion, dhe merret me punë të tjera.

“Punoj dhe jam në një shkollë për kontabilist, atje shkoj çdo të shtunë, ndërsa ditëve të javës punoj në një firmë me pjesë të makinave”.

Rrugëtimi i Bekos në skenën e muzikës shqiptare, sapo ka filluar!/klankosova.tv

Interesante