22:31, 20 Tetor 2017

Autor: Yllnora Elshani

Kandidati i pavarur për Kryetar të Komunës së Skënderajt, Bekim Jashari gjatë fushatës parazgjedhore e ka shpalosur programin e tij qeverisës para qytetarëve, për të cilin ka pohuar se është ndërtuar mbi kërkesat dhe nevojat e qytetarëve të kësaj komune.

Në një prononcim për klankosova.tv, Jashari ka bërë të ditur se në kuadër të kësaj fushate zgjedhore është identifikuar me një turne tipik për rajonin e Drenicës.

”Programi im është krijuar mbi kërkesat dhe nevojat e qytetarëve që i kam identifikojmë gjatë turneut ‘Bekimi n’oda’”.

Ai ka theksuar se programi i tij qeverisës është i qasshëm për të gjithë qytetarët edhe në versionin online, ku spikaten prioritetet: Arsimi, Shëndetësia dhe Zhvillimi Ekonomik.

”Këto tri shtylla drejtpërdrejt ndikojnë në mirëqenien e qytetarit. Krahas tyre do të siguroj një qeverisje që do të bazohet mbi parimin e llogaridhënies dhe transparencës”, thotë ai për klankosova.tv.

Bekim Jashari vjen nga familja legjendare e Prekazit dhe pretendon të jetë i pari i Skënderajt edhe për faktin se jeta dhe karriera e tij profesionale janë diktuar nga situatat politike dhe sociale në vend.

Për një synim të tillë ai thotë se është personi i duhur, pasi ka diçka që e dallon nga konkurrentët tjerë për kryetar të kësaj komune.

“Konsideroj se në raport me konkurrentët tjerë dallimi im kryesor është fakti se ata janë politikanë – e unë jo”.

“Dallimet tjera konsistojnë në profilin profesional, social, kombëtar dhe intelektual”.

Ai ka folur edhe për familjen.

“Konsideroj që familja është gjëja më e çmuar e njeriut. Ne, Familja Jashari, jetojmë në Prekazin e gjyshërve tanë, afër kullave”.

“Në shtëpinë time, pranë djemve të axhallarëve, jetoj me gruan dhe 4 fëmijët e mi – një vajzë dhe tre djem, të cilët më bëjnë krenar në çdo moment. Fëmijët janë të angazhuar jashtëzakonisht me mësime dhe unë me gruan i përkrahim aq sa mundemi”.

Në intervistën e tij për klankosova.tv, Bekim Jashari, zbuloi dhe disa nga momentet e jetës së tij të përditshme.

Komuna e Skënderajt, ashtu si komunat në gjithë Kosovën, ka shumë familje me kushte të rënda sociale, prandaj kjo çështje do të jetë preokupim i vazhdueshëm i Bekim Jasharit sipas planit qeverisës.

Bekim Jashari e ka zbuluar edhe një detaj interesant – herën e fundit që ka bërë gjumë në ambient të jashtëm.

“Në pranverën e vitit 1993, kam qenë me babanë dhe axhën në ilegalitet. I kujtoj ato momente me shumë krenari”.

