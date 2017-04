14:03, 29 Prill 2017

Agjenti i mirënjohur sportiv, Mino Raiola, ka befasur të gjithë pasi i ka ofruar portierin Gianluigi Donnarumma Interit.

Lajmi i bujshëm bëhet i ditur nga e përditshmja italiane Corriere Dello Sport sipas së cilës agjenti i futbollistit të Milanit ka nisur bisedimet me drejtuesit e klubit zikaltër duke i propozuar kartonin e 18-vjeçarit në vitin 2018 që do të jetë me parametra zero.

Në fakt, Milani e ka bërë një ofertë për rinovimin e kontratës së Donnarummës që parashikon një pagë prej 3.5 milionë eurosh në sezon, por që nuk është pranuar ende nga futbollisti dhe agjenti i tij.

Në këtë pikë drejtuesit e kuqezinjve, Fassone e Mirabelli po tentojnë ta bindin atë me përfitime të tjera, sic është dhënia e shiritit të kapitenit, rolit të liderit, ndërkohë që i kanë ofruar edhe një pagë për vëllain e tij Antonio që është portier tek skuadra e Asteras Tripoli.

Ideja është që çështja e rinovimit me Donnarummën të mbyllet brenda 30 qershorit, në rast të kundërt Milani do të kërkojë që ta shesë që në muajt e kësaj vere për të mos e humbur atë në 2018 me parametra zero. Ndërkaq te Interi po ëndërrohet hakmarrja për at

