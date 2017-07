19:14, 17 Korrik 2017

Nora Istrefi sapo ka publikuar një video të shkurtër në llogarinë e saj në Instagram me anë të së cilës ka paralajmëruar klipin e saj të ri që vjen në bashkëpunim me dikë, por që nuk e ka bërë të ditur se kush është ai apo ajo, njofton Klan Kosova.

Këngëtarja ka zbuluar se projekti do të publikohet nesër me fillim të orës 20:00, por pa dhënë as edhe një detaj me shumë.

Por, me sa duket lajmi i disa javëvë më parë se Nora dhe Gjiko po vijnë në bashkëpunim, po del të jetë i vërtetë.

Neve na mbetet të presim deri nesër…

Kliko këtu — https://www.instagram.com/p/BWp3wZIlQHP/

Interesante