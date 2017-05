12:00, 1 Maj 2017

The Weeknd befasoi fansat në koncertin e tij duke e ftuar në skenë Kendrick Lamar.

Këngëtari 27-vjeçar doli në skenë gjatë turneut të The Weeknd “Legends of The Fall Tour” në natën e së shtunës në The Forum në Inglewood, California, transmeton Klan Kosova.

Kendrick iu bashkua The Weeknd në skenë ku ata performuan së bashku disa këngë para se ai të këndonte këngën e tij të re “HUMBLE”.

Këngëtari i cili është në lidhje me Selena Gomez, shfrytëzoi Instagramin gjatë asaj nate për të ndarë një klip të shkurtër nga performanca e tyre.

Los Angeles : Landed A post shared by The Weeknd (@theweeknd) on Apr 30, 2017 at 11:37am PDT

Interesante