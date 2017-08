12:40, 12 Gusht 2017

Bebe Rexha po punon fort për albumin më të ri muzikor.

Këngëtarja shqiptare ka arritur të befasojë publikun me projektet e reja që ka sjellë.

Ajo në një ditë tashmë ka publikuar katër këngë të reja, të cilat kanë filluar të pëlqehen, megjithëse, asnjërën nuk e ka shoqëruar me video.

‘Not the one’, ‘Comofrtable’, ‘I got Time’ dhe ‘Meant to be’ mendohet se do jenë pjesë e albumit të saj të titulluar All Your Fault pt.2, shkruan shekulli, përcjellë Klan Kosova. Ndërkohë, para pak ditësh ajo solli një bashkëpunim me reperët Gucci Mane dhe 2Chainz me ‘That’s it’ që mori pëlqimin e ndjekësve menjëherë.

