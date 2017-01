19:00, 6 Janar 2017

Këngëtarja me famë botërore, me origjinë shqiptare Bebe Rexha ka paralajmëruar publikimin e videoklipit të këngës “I got You”.

Këtë e ka bërë të ditur këngëtarja përmes një postimi në Instagram, ku ka thënë që klipi do të publikohet nesër.

Në këtë video Bebe Rexha duket mjaft seksi, e ju për më shumë shikojeni më poshtë.

Tomorrow. #iGotYou #WorldWidePremiere A video posted by Bebe Rexha (@beberexha) on Jan 5, 2017 at 9:08am PST

