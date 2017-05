14:23, 13 Maj 2017

Pamje të papublikuara nga Beatles teksa xhironin në alpet austriake për filmin Help! ishin mbajtur në sirtar për 50 vjet.

McKern ka kapur Beatles në momente relaksi teksa përgatiteshin për skenat e filmit në resortin e skive në Obertrauern.

“Janë pamje të papara më parë të njerëzve që ishin atje, në atë kohë, njerëzit më të famshëm në tokë”,m thotë aktori Neil Pearson, i cili është gjithashtu dhe një tregtar i librave të rrallë. “Janë pamjet e periudhës së artë të Beatles, duke pritur që gjithçka të ndodhe… e njoh atë ndjenjë”, vijon ai.

Help! kishte regjisor Richard Lester, dhe vjen pas suksesit të Beatles me A Hard Day’s Night. Ishte një film me buxhet të madh, teksa përfshinte xhirime si në Bahamas dhe në Austri, shkruan Top Channel.

Xhirimet në Austri zgjatën dy javë dhe edhe pse dukej se të gjithë po kalonin momente të mira në jetën e tyre, grupi dha më vonë se nuk e gëzoi rezultati përfundimtar.

“Filmi ishte jashtë kontrollit. Me A Hard Day’s Night, kishim më shumë për të dhënë, ishte gjysëm-realist. Por me Help!, Dick Lester nuk na tha se për çfarë ishte”, ka thënë John Lennon më pas.



