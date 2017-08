12:45, 28 Gusht 2017

Serbia duhet që qartazi të shfaq orientimin strategjik dhe vullnetin që të rreshtojë politikën e jashtme drejt Bashkimit Evropian.

Këtë e ka thënë ministri i Jashtëm i Lituanisë, Linas Linkeviciues.

“Tash opozita është e vërtetë – rreshtimi me pozicionet e Bashkimit Evropian është rritur në pesë vitet e fundit”, ka thënë ai për të përditshëm beogradase, Vecernje Novosti, transmeton Klan Kosova.

Sipas kësaj gazete, Linkevicius ka paralajmëruar “një stuhi reagimesh”, duke thënë se BE duhet të riekzaminojë politikën e zgjerimit “drejt atyre vendeve që ndajnë vlerat e BE-së, jo atyre që marrin pjesë në ushtrime ushtarake me Rusinë”.

“Është vendimtare për të ju shmangur standardeve të dyfishta me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe bashkëpunimit me Lindjen”, ka sqaruar ai pozicionin e tij.

Lituania, ka shtuar ai, mbështet perspektivën e të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor.

“Çështjet lidhur me Kapitullin 31, që brengosin politikat e mbrojtjes dhe ato të jashtme, janë të rëndësishme për të vlerësuar orientimin strategjik.

Kur është pyetur nëse Serbia mund të vazhdojë të mbajë raporte të mira me Rusinë dhe të ecë drejt BE-së, Linkevicius ka thënë që Serbia “nuk është pyetur për të heq dorë nga marrëdhëniet tradicionale me Rusinë”.

“Sidoqoftë, kur ne përballemi me shkeljen e ligjeve ndërkombëtare, sovranitetin dhe integritetin territorial të një vendi tjetër, ne duhet të mbetemi të fortë dhe të bashkuar. Duke pasur parasysh aspiratat e Serbisë për anëtarësim në BE dhe agresionin e Rusisë në fqinjësi, disa veprime dhe qëndrime të Serbisë, sikur sjellja me ushtrimet ushtarake me Rusinë, dërgojnë mesazhe të paqarta për vendet anëtare të BE-së”.

“Zgjerimi është i bazuar në meritat e secilit vend, jo sipas kalendarit. Aftësia për përshpejtim të integrimeve është tërësisht në duart e autoritete të Serbisë. Progresi i Serbisë mbi sundimin e ligjit dhe normalizimi i marrdhënieve me kosovën luajnë rol shumë të rëndësishëm”, ka shtuar ai.

