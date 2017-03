12:24, 10 Mars 2017

Të dy viktimat dhe i plagosuri rëndë nga të shtënat me armë që kanë ndodhur mbrëmë në Bazel janë shqiptarë.

Ata janë identifikuar dhe prokuroria ka dalë me të dhënat se bëhet jalë për dy burra, njëri 28 dhe tjetri 39 vjeçar, të dy me shtetësi të Shqipërisë. Po ashtu edhe personi i plagosur rëndë është shtetas shqiptar i moshës 24 vjeçare. Ai ndodhet jashtë rrezikut për jetë.

Edhe pronari i kafenesë ku ka ndodhur vrasja është shqiptar, nga Maqedonia. Ai nuk ka dashur të flasë për mediat.

Dy personat e dyshuar për vrasje kanë ikur nga vendi i gjarjes dhe policia, përkundër një ndjekje masive të organizuar, ende nuk ka mundur t`i kapë. Në përshkrimin e tyre thuhet se bëhet fjalë për dy persona të moshës në mes 30 dhe 40 vjeçre. Të gjatë rreth 1.75 m. Të veshur me rroba me ngjyrë të errët. “Në bazë të të dhënave të ndryshme” ata janë nga Evropa Lindore, thuhet në komunikatën e policisë, e cila lut popullatën që kush ka informacione me rëndësi lidhur me rastin, të paraqitet në stacionin më të afërm policor.

Rreth orës 20.15 të të enjtes në Bazel, në një lokal me emrin “Cafe 56” janë dëgjuar të shtëna me armë. Si rezultat, janë vrarë dy persona ndërsa një tjetër ka mbetur me plagë të rënda, bën të ditur Prokuroria Publike e Kantonit të Bazelit. Dorasit kanë ikur nga vendi i ngjarjes dhe përkundër një aksioni të gjerë policor ata ende nuk janë kapur, transmeton albinfo.ch.

Rrjedha e ngjarjes, sipas njohurive të deritashme të prokurorisë dhe policisë ka qenë kjo: dypersona, meshkuj kanë hyrë në lokalin e përmendur dhe kanë shtënë disa herë me armë. Pas aktit të kryer ata janë larguar në drejtim të stacionit Badischer Bahnhof. Në lokal ka pasur edhe njerëz të tjerë, të cilët kanë shpëtuar të palënduar.

