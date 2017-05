20:33, 22 Maj 2017

Drejtori i Klan Kosovës, Baton Haxhiu, ka reaguar ndaj vendimit të Komisionit të Pavarur për Media me anë të të cilit ndalohen debatet zgjedhore para fillimit zyrtar të fushatës.

“E lexova me kujdes njoftimin e KPM-së drejtuar mediave për ndalimin e debateve politike deri në fillimin zyrtar të fushatës.

Po mundohem shkurtimisht të përgjigjem.

Përgjigjja e parë ka të bëjë me kontekstin dhe kohën.

Viti 2017 është krejt ndryshe nga viti 1999. Bota mediale ka ndryshuar rrënjësisht.

Letra e KPM-së është kundër televizioneve dhe favorizon qindra portale, Facebook-un dhe web faqet e partive.

Është dënim i televizioneve në favor të portaleve dhe web faqeve partiake.

Letra e KPM-së cenon lirinë e informimit dhe transmetimin në kohë të ofertave për qytetarë. Suspendon të drejtën e qytetarit të njoftohet me kohë se çka ofrojnë partitë politike.

Heshtja zgjedhore caktohet me ligj të veçantë dhe jo nga KPM-ja.

Përgjigjja e dyte ka të bëjë me Kushtetutën.

Letra e KPM-së është në kundërshtim me Kushtetutën e Kosovës.

Pa paragjykim ndaj letrës dhe argumenteve të ofruara nga KPM, dëshiroj që në këtë qëndrim ta shtroj edhe një çështje që ka të bëjë me nenin 40 të Kushtetutës së Kosovës, i cili përcakton si në vijim:

40.1 Liria e shprehjes është e garantuar. Liria e shprehjes përfshin të drejtën për të shprehur, për të shpërndarë dhe për të marrë informacione, mendime dhe mesazhe të tjera, pa u penguar nga askush.

40.2 Liria e shprehjes mund të kufizohet me ligj në raste kur një gjë e tillë është e domosdoshme për parandalimin e nxitjes dhe provokimit të dhunës dhe armiqësive në baza të urrejtjes racore, kombëtare, etnike ose fetare.

Neni 40.2 i Kushtetutës së Kosovës në mënyrë eksplicite dhe pa lënë vend për ndonjë dykuptimësi përcakton se liria e shprehjes është një e drejtë që mund të kufizohet më ligj vetëm në rast se një “gjë e tillë është e domosdoshme për parandalimin e nxitjes dhe provokimit të dhunës dhe armiqësive në baza të urrejtjes racore, kombëtare, etnike ose fetare”.

Kjo dispozitë jo vetëm se e konfirmon interpretimin tonë ligjor, të ofruar me lartë, se çfarëdo kufizimi i lirisë së shprehjes duhet përqendrohet në përmbajtje por edhe tregon se, në fakt, ndalesa e nenit 51.2 e LZP-së është në kundërshtim me nenin 40 të Kushtetutës së Kosovës pasi që kjo ndalesë nuk është e domosdoshme për parandalimin e nxitjes dhe provokimit të dhunës dhe armiqësive në baza të urrejtjes racore, kombëtare, etnike ose fetare.

Sipas nenit 40 të Kushtetutës së Kosovës, ligjet mund të kufizojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë apo mund të autorizojnë institucionet, siç është KPM-ja, të ndalojnë apo kufizojnë lirinë e shprehjes vetëm në raste kur informacionet e shprehura apo të shpërndara nxisin dhe provokojnë dhunë dhe armiqësi në baza të urrejtjes racore, kombëtare, etnike ose fetare.

Sipas këtij neni, mediave do të mund t’iu shqiptohet ndonjë sanksion po që se ato transmetojnë informata apo deklarata të personave që nxisin ose provokojnë dhunë dhe armiqësi në baza të urrejtjes racore, kombëtare, etnike ose fetare dhe vetëm atëherë kur një kufizim i tillë ndaj lirisë së shprehjes parashihet me ligji.

Rrjedhimisht, mund të konstatohet se letra e KPM-së është në kundërshtim me Kushtetutën pasi që bazohet në një ligj i cili nuk është në pajtim me dispozitat kushtetuese lidhur me lirinë e shprehjes”.

