22:58, 29 Shtator 2017

Bashkëshortja e Milaim Zekës, Edlira Qefalija Zeka, ka reaguar pas rrahjes së Zekës nga ana e deputetit Frashër Krasniqi.

Qefalija ka reaguar edhe ndaj deputetit të VV-së Fisnik Ismailit, i cili pas incidentit tha se grushtet e Krasniqit ishin për gazetaren, të cilën Zeka e kishte quajtur “lopë të Danimarkës”.

Qefalija, duke i quajtur “anarkistë të ndyrë” Krasniqin e Ismailin, u ka sugjeruar atyre që të shkojnë në Beograd dhe të marrin hakun e grave të dhunuara.

“I paska mbet Fisnik Ismajlit dhe VV me ua marr hakun grave të ofenduara, se ato as burra e as familje nuk paskan. Shkoni de merrjani hakun edhe grave te dhunume ne Beograd ne paçi burrni, mbasi qe burrninë me grushte e filozofi dini me e tregu. Anarkistë të ndyrë”.

