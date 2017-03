11:53, 17 Mars 2017

Nga çadra e ngritur përballë kryeministrisë, kreu i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Lulzim Basha ka shprehur hapur qëndrimin e tij kundër propozimit të Ramës për të vendosur në krye të Ministrisë së Brendshme, Fatmir Xhafajn, i cili, sipas Bashës, ka qenë një nga hetuesit më famëkeq të diktaturës.

Por ai nuk u ndal me kaq, duke lëshuar edhe një ultimatum se nuk do ta pranojnë kurrë Fatmir Xhafajn si ministër të Brendshëm.

“Shqiptarët e dinë se ka qenë ujk i vjetër i diktaturës dhe narkotrafikut. Le të zotohemi se Fatmir Xhafaj nuk kalon pragun e Ministrisë së Brendshme veçse se mbi trupat tonë. I bëj thirrje Xhafës që të tërhiqet nga aventura, ai nuk do të jetë asnjë minutë ministër i Brendshëm i shqiptarëve”, theksoi Basha.

Kreu i PD bërë edhe njëherë thirrje për krijimin e qeverisë teknike, në të cilën sipas tij do të vendosen njerëz të ndershëm

“E vetmja rrugë është largimi i Edi Ramës, qeveria teknike me mbështetje të gjerë pa persona të përlyer me krimin dhe kanë lyer duart me gjakun e shqiptarëve, por me njerëz të ndershëm.” tha Basha, shkruan TCH, përcjellë Klan Kosova

